Mit der Synode hat Franziskus seine Kardinäle und Bischöfe gezwungen, in einen Abgrund zu schauen. In den Abgrund des Missbrauchs, der von Australien über Europa bis in die USA zehntausendfach von Priestern, selbst höchsten Würdenträgern, begangen wurde. Es ist anzuerkennen: Noch nie wurde im Vatikan so klar ausgesprochen, dass es auch in der Kirche Machtmissbrauch gibt, der zu sexualisierter Gewalt, Verbrechen und schwerer Schuld führt.