Brennende Reifen in Beirut.

Quelle: Hussein Malla/AP/dpa

In der libanesischen Hauptstadt Beirut ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Diese gingen am Mittwochabend mit Tränengas gegen einen Protest vor einer Polizeistation vor, wie lokale Medien und Aktivisten über soziale Medien meldeten.



Bereits am Dienstagabend waren bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Beirut 65 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden 59 Menschen festgenommen.