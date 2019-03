Der Bahnhof Waterloo war eines der drei Ziele.

Quelle: John Stillwell/PA Wire/dpa

Mehrere kleine Briefbomben sind an verschiedenen Orten in London entdeckt worden. In der Nähe des City Airports, des Flughafens Heathrow und am Bahnhof Waterloo wurden Umschläge gefunden, in denen sich kleine gelbe Plastiktüten befanden. Einer der DIN-A4-Umschläge ging teilweise in Flammen auf, als ihn ein Mitarbeiter des Flughafens Heathrow öffnete. Verletzt wurde aber niemand.



Die Polizei geht davon aus, dass die Vorfälle miteinander zusammenhängen. Die Anti-Terror-Einheit ermittelt.