heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Knapp 1.000 Kämpfer der islamistischen Terrororganisation Boko Haram haben sich den nigerianischen Streitkräften zufolge ergeben. Es gab zunächst keine unabhängige Bestätigung für die Angaben des Militärs.



Auch blieb zunächst unklar, in welchem Zeitraum sich die früheren Kämpfer gestellt hatten. Die Streitkräfte hatten erst am Montag mitgeteilt, dass in der Folge von Einsätzen gegen die Terrorgruppe im gleichen Gebiet rund 700 von Boko Haram festgehaltene Zivilisten freigekommen seien.