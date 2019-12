Frankreich will diesen Einsatz um eine eigene Ausbildungsmission ausweiten: Die geplante "Opération Tacouba" soll sich gezielt an lokale Spezialkräfte richten. Acht Nationen hätten bislang ihre Mitwirkung angekündigt, so der Elysée-Palast am 11. Dezember.



Deutschland weigert sich bislang: "Das Bundesministerium der Verteidigung hat eine Anfrage von Frankreich um Unterstützung beim Aufbau einer Spezialkräfteeinheit, die auch an weitere europäische Nationen gerichtet wurde, ablehnend beantwortet", so das Verteidigungsministerium auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion.