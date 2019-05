Sicherheitskräfte nach der Explosion und dem Schusswechsel.

Quelle: Achala Upendra/AP/dpa

Nach mehreren Explosionen in einem von der Polizei umstellten Haus im Osten Sri Lankas sind darin 15 Leichen entdeckt worden. Das Haus in Sainthamaruthu sollte bei einer Anti-Terror-Razzia von Sicherheitskräften gestürmt werden, als es zu den Detonationen kam. Unter den Toten sind demnach sechs Kinder und drei Frauen.



Einige Stunden zuvor waren laut Polizei in einem wenige Kilometer entfernten Wohnhaus Sprengstoffwesten, Material zur Herstellung von Bomben und eine Drohne gefunden worden.