Für mich brennt die Lunte. Gerd-Ludwig Meyer, Arzt

Gerd-Ludwig Meyer ist Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie im niedersächsischen Nienburg und war früher mal Landwirt. "Es hat seit 2005 eine Explosion sozusagen an multiresistenten Keimen gegeben und an Patienten, die mit diesen multiresistenten Keimen auf Intensivstationen zu kämpfen haben," sagte er dem ZDF-Magazin Frontal 21. Meyer sieht eindeutig den Zusammenhang mit dem Einsatz von Antibiotika an gesunden Tieren in der Massentierhaltung. "Für mich brennt die Lunte. Und in einem Zeitraum von zehn bis 15 Jahren gehe ich davon aus, - alles unter der Maßgabe, dass es so weitergeht - dass wir keine wirksamen Antibiotika mehr haben."