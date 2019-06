Wir brauchen neue diagnostische Teste, die in der Lage sind, in kurzer Zeit zu entscheiden, ob der Patient eine bakterielle oder eine Virusinfektion hat. Petra Gastmeier, Professorin am Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité

Andererseits wirbt Gastmeier für eine "weise und rationale Anwendung" seitens der Ärzte. Sie und ihr Team haben festgestellt, dass Ärzte beispielsweise an Freitagen eher ein Antibiotikum verschreiben, als an anderen Wochentagen. "Freitags können sie den Patienten nicht bitten am nächsten Tag nochmal wieder zu kommen, sollte etwas anderes nicht helfen."



Außerdem sei eine Optimierung der Diagnostik nötig. "Wir brauchen neue diagnostische Teste, die in der Lage sind, in kurzer Zeit zu entscheiden, ob der Patient eine bakterielle oder eine Virusinfektion hat ", so Gastmeier. Denn bei einem Virus kann ein Antibiotikum nichts ausrichten.



Um der mangelnden Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten entgegenzuwirken, testet ein Projekt "Infozepte". "Das sind Handzettel, die dem Patienten mitgegeben werden und erläutern, warum ein Antibiotikum zurückgehalten wird und welche alternativen Therapiemöglichkeiten es gibt", erklärt Gastmeier. Sie sollen die Informationslücke schließen.



Außerdem soll der Antibiotikaverbrauch von Arztpraxen besser beobachtet werden. Dort werden 85 Prozent der Antibiotika verschrieben. Deswegen testet das Bundesministerium für Gesundheit die Machbarkeit eines Surveillance-Systems. Damit könnten Ärzte individuell Feedback bekommen und ein sachgemäßer Verbrauch gefördert werden, so das Robert-Koch-Institut. Bei Krankenhäusern ist solch eine Erfassung des Antibiotikaverbrauchs bereits etabliert.