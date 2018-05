Dabei haben die Preistester in ihrer Studie genau hingesehen: Wo ist ein höherer Preis gerechtfertigt, weil zum Beispiel beim an sich gleichen Produkt andere oder wertvollere Materialien verwendet werden. Also die Handyhülle mal schlicht in schwarz und mal mit Strasssteinchen besetzt darf durchaus teurer sein. Schwieriger wird es bei den Rasierklingen, die völlig gleich sind, aber mal in rosa Verpackung und mal in blauer angeboten werden. Wie beim Discounter Aldi etwa, wo die Klingen in rosa 60 Cent teurer sind als die in blau. Diskriminierend ist es auch, so heißt es in der Studie, wenn ein "pauschaler Näherungswert für Vorlieben" gleich mit eingepreist wird. Wenn also eine Herrenuhr etwa pauschal ein Vielfaches teurer ist, was im Vergleich zur Damenuhr trotz des anderen Materials oder der Größe oftmals den Mehrwert weit übertrifft. Nur weil Männer gerne Uhren kaufen.