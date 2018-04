Polizist mit den sichergestellten Drogen Quelle: ap

In Thailand sind Drogen mit einem Gesamtwert von umgerechnet mehr als 23 Millionen Euro sichergestellt worden. Die Antidrogenbehörde zeigte nahe Bangkok die Funde der vergangenen Woche, zu denen 1,8 Millionen Amphetaminpillen, 1.380 Kilogramm Marihuana, Ketamin und Crystal Meth zählten.



Elf Personen wurden nach Angaben der Behörde seit dem 25. März in elf nicht miteinander zusammenhängenden Fällen festgenommen. Allein bei einem Fund am 28. März wurden 700 Kilogramm Crystal sichergestellt.