Archäologischer Fund in Sakkara.

Quelle: Samer Abdallah/dpa

Archäologen haben in Ägypten eine Grabkammer mit mehr als 75 Katzenstatuen und mumifizierten Tieren gefunden, darunter vermutlich erstmals auch Löwenbabys. Die Löwenmumien stammten aus dem siebten Jahrhundert vor Christus, teilte Antikenminister Chalid al-Anani bei der Präsentation mit.



Die Grabkammer sei in Sakkara am Nil gefunden worden, wo Hunderttausende Tiere geopfert und in Gräbern deponiert wurden. Raubkatzen könnten in der Spätzeit eine Rolle im Kult der alten Ägypter gespielt haben.