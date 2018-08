Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ist eine GmbH, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befindet. Die GIZ unterstützt die Bundesregierung dabei, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Weltweit aktiv ist die GIZ außerdem in der internationalen Bildungsarbeit. Dafür sind rund 18.260 Mitarbeiter in rund 120 Ländern tätig. Diese beraten Industrieländer, die ihren EU-Beitritt vorbereiten oder unterstützen Schwellenländer, den Folgen des Klimawandels effektiv zu begegnen.



Die GIZ arbeitet in Entwicklungsländern, um den Hunger zu bekämpfen, und ist in fragilen Staaten, darunter auch Afghanistan und Pakistan, tätig, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Außerdem berät die GIZ das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zum Thema Korruptionsbekämpfung und initiiert Antikorruptionsmaßnahmen in den eigenen Projekten.