Die Kritik an Starbucks danach war enorm, die öffentlichen Proteste in einer Filiale in Philadelphia gerieten zum PR-Desaster. Starbucks-Chef Kevin Johnson steht also mächtig unter Druck, hat sich Starbucks doch selbst das Image einer Wohlfühlzone gegeben, in der junge Kreative kaffeeschlürfend sitzen und auf ihren Laptops schreiben. Um sich gegen die Rassismus-Vorwürfe zu wehren, hat Starbucks nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen.