Ein Mann trägt eine Kippa. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will, dass antisemitische Straftaten künftig härter geahndet werden. Solche Motive sollten bei allen Straftaten strafverschärfend wirken können. Eine entsprechende Gesetzesänderung werde sie anstoßen, kündigte sie an.



Mehrere Länder hatten im Bundesrat eine Novelle gefordert. "Es ist für mich unfassbar und ich schäme mich dafür, dass sich Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, dass sogar viele darüber nachdenken, das Land zu verlassen", sagte Lambrecht im Bundestag.