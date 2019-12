Kerzen vor der Synagoge in Halle. Archivbild

Der Terroranschlag auf eine Synagoge in Halle ist von US-Menschenrechtlern des Simon-Wiesenthal-Zentrums auf Platz zwei der schlimmsten antisemitischen Vorfälle 2019 gesetzt worden. Auch mehrere antisemitisch motivierte Angriffe in den USA landeten auf Rang zwei, darunter der Angriff in New Jersey.



Ganz vorne liegt die britische Labour-Partei mit Parteichef Jeremy Corbyn. Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen wurde wegen eines angeblich israelfeindlichen Abstimmungsverhaltens bei den UN auf Platz sieben gesetzt.