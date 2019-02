Macron spricht beim Jahresempfang des jüdischen Dachverbands.

Quelle: Ludovic Marin/AFP/AP/dpa

Nach antisemitischen Vorfällen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein härteres Vorgehen gegen Judenhass versprochen. "Antisemitismus ist nicht das Problem der Juden, er ist das Problem der Republik", sagte Macron beim Jahresempfang des jüdischen Dachverbands Crif.



Macron kündigte unter anderem die Auflösung rassistischer und antisemitischer Gruppierungen wie "Bastion sociale" und "Blood and Honour Hexagone" an. Frankreich brauche "neue rote Linien", sagte Macron.