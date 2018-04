Quelle: Peter Steffen/dpa

Nach dem antisemitischen Angriff auf einen jungen Israeli in Berlin ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl ergangen. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 19-Jährige sitzt in U-Haft. Der mutmaßliche Täter ist ein Flüchtling aus Syrien.



Der 21-jährige Israeli und sein Freund waren in Berlin-Prenzlauer Berg unterwegs, dabei trugen sie Kippas. Sie wurden von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den Israeli ein.