Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, setzt sich für eine Meldepflicht von antisemitischen Vorfällen an Schulen ein.



"Wir brauchen eine Kultur der konsequenten staatlichen wie gesellschaftlichen Sanktionierung von Antisemitismus. Und zwar, und gerade auch in geschützten Räumen wie Schulen", so Klein. Eine solche Meldepflicht gebe es bereits in Berlin, Brandenburg und Baden-Württemberg. Schulen müssten von der Verantwortung entbunden werden, darüber zu entscheiden, ob sie die Taten anzeigen.