Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender von CDU/CSU. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Union im Bundestag fordert eine Meldepflicht für judenfeindliche Vorfälle an Schulen. In jedem Bundesland sollten die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle konsequent der Schulverwaltung zu melden", sagte Fraktionschef Volker Kauder (CDU) der "Welt am Sonntag".



Es sei wichtig, belastbare Angaben über das Ausmaß des Antisemitismus zu bekommen. Kauder forderte, an den Schulen müsse jeder Einzelfall konsequent geahndet werden. "Gerade bei diesem Thema muss es heißen: Null Toleranz!"