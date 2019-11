Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, will eine härtere Bestrafung von antisemitisch motivierten Straftaten ermöglichen. Paragraf 46 des Strafgesetzbuches solle so geändert werden, dass bei der Strafzumessung explizit auch eine antisemitische Motivation berücksichtigt werden soll, sagte Klein am Mittwoch in Berlin. Dies wäre ein "wichtiges Signal" an die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und zugleich "Handlungsleitung" für Richter und Staatsanwälte.