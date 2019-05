"Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger in Berlin und überall in Deutschland auf, am kommenden Samstag, wenn in Berlin beim 'Al-Kuds-Tag' wieder in unerträglicher Weise gegen Israel und gegen Juden gehetzt wird, Kippa zu tragen." Das sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, der Funke-Mediengruppe. Alle Bürger, also auch Nicht-Juden, sollten durch das Tragen der religiösen Kopfbedeckung ein Zeichen der Solidarität mit Juden setzen und "für die uneingeschränkte Religionsfreiheit und gesellschaftliche Vielfalt" eintreten.