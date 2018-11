Felix Klein: Ich halte das für äußerst beunruhigend. Die hohen Werte und der Anstieg sind damit zu begründen, dass Antisemitismus so viele Facetten hat, die jetzt deutlich hervortreten. Einerseits sind judenfeindliche Bilder und Narrative leider tief in unserer Geschichte verwurzelt und das verbindet sich jetzt mit neuen Formen, die sich auf Israel beziehen. Gleichzeitig gibt es etwa durch Rechtspopulisten in der AfD starke Angriffe auf unsere Erinnerungskultur. Da sind starke Kräfte am Werk, die am liebsten einen "Schlussstrich" ziehen würden. Es geht dabei um die Abwehr der Erinnerung an Verbrechen der Nationalsozialisten an den Juden. Diese Gemengelage führt zu einem Anstieg antijüdischer Narrative.