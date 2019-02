Daten zu antisemitischen Vorfällen und Straftaten werden national erhoben. Jedes Land erhebt die Zahlen anders. Zuletzt haben etwa Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktuelle Zahlen veröffentlicht. So gab es 2018 in Deutschland 1.646 antisemitische Straftaten, knapp 10 Prozent mehr als im Vorjahr. In Frankreich waren es 541 Vorfälle, im Vergleich zu 311 im Vorjahr. Und in Großbritannien wurden 1.652 Vorfälle gemeldet, 16 Prozent mehr als 2017. Die EU hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Straftaten einheitlicher zu erheben. Wenn es um verschiedene Formen antisemitischer Vorfälle geht, die nicht unbedingt strafbar sind, gibt es sehr unterschiedliche Weisen damit umzugehen.



Die EU-Agentur für Grundrechte hat im Dezember 2018 eine Umfrage zu Antisemitismus in Europa veröffentlicht. Demnach ist für 85 Prozent der europäischen Juden der Antisemitismus das größte soziale oder politische Problem in ihrem Heimatland, in Deutschland sehen das 85 Prozent ebenso. Nach einer im Januar publizierten Eurobarometer-Umfrage hält grundsätzlich jeder zweite EU-Bürger Antisemitismus in seinem Land für ein Problem, in Deutschland sehen das 66 Prozent so.