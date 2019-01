Devis Hizarci hat zwei Kinder, ist aktiver Fußballer. In seiner Freizeit engagiert er sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Kein einfaches Unterfangen in Kreuzberg oder Neukölln. In der muslimischen Community gilt es als selbstverständlich, Jaffa-Orangen zu boykottieren. Der Anteil derer, die Israel an allem Schuld erklären, wächst. Als US-Präsident Trump ankündigte, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, brannten in Berlin israelische Fahnen. Unerträglich findet das Dervis Hizarci. Dagegen muss man etwas tun. Jetzt bekam seine Kreuzberger Initiative hohen Besuch. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wollte nur für eine halbe Stunde vorbeischauen. Er blieb zwei Stunden.