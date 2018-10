Antisemitismus-Beauftragter Sigmount Königsberg Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Berlins Jüdische Gemeinde erwartet von den muslimischen Verbänden deutliche Worte gegen den wachsenden Antisemitismus in der Stadt - auch gegen den von islamischer Seite.



"Ich bin zu Gesprächen mit muslimischen Verbänden bereit", sagte der Antisemitismus-Beauftragte der Gemeinde, Sigmount Königsberg. Er zweifle aber an einer Gesprächsbereitschaft und einer möglichen Zusammenarbeit. Ein unbefangenes Auftreten von Juden sei in Berlin nicht mehr möglich, klagte Königsberg.