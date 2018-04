Felix Klein war bisher Diplomat im Auswärtigen Amt. Quelle: Britta Pedersen/dpa-zentralbild/dpa

Die AfD hat aus Sicht des designierten Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, dazu beigetragen, dass Antisemitismus in Deutschland heute deutlicher zu spüren ist. "Der Antisemitismus ist schon unverhohlener geworden", sagte Klein.



Dies habe wohl auch damit zu tun, dass das politische Klima insgesamt roher geworden sei, sagte Klein. "Die AfD hat dazu beigetragen", führte Klein aus. Klein tritt sein neues Amt im Bundesinnenministerium an diesem Dienstag an.