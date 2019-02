Emmanuel Macron auf einem jüdischen Friedhof.

Quelle: Frederick Florin/POOL AFP/dpa

In der Debatte um Antisemitismus in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron die Auflösung von rechtsextremistischen Gruppierungen angekündigt. Es solle mit den Gruppen Blood & Honour Hexagone, Combat 18 und Bastion social angefangen werden, sagte Macron bei einem Treffen in Paris.



Die Zahl judenfeindlicher Vorfälle in Frankreich war im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen. "Der Antisemitismus ist nicht ein Problem der Juden. Er ist ein Problem der Republik", sagte Macron.