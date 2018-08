Josef Schuster Quelle: Arne Dedert/dpa

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat an die Muslimverbände appelliert, stärker gegen antisemitische Tendenzen in Moscheegemeinden vorzugehen. Der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, beklagte in der Zeitung "Die Welt", dass in vielen Moscheegemeinden "Vorbehalte gegen Juden und gegen Israel verbreitet werden".



"Hier sind die muslimischen Verbände aufgerufen, sehr klar einzuwirken und deutlich zu machen, welcher Wertekodex in Deutschland gilt", forderte Schuster.