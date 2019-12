Kardinal Reinhard Marx in Sorge über Antisemitismus. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat angesichts eines wachsenden Antisemitismus mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt gefordert.



"Ich bin in großer Sorge, weil ich unsere Gesellschaft erlebe, in der es immer mehr "closed shops", Blogs und Ideologien von Menschen gibt, die sich nicht belehren lassen, die sich in Verschwörungstheorien ergehen und rasch einen Resonanzboden für dumpfe Parolen des Antisemitismus finden", sagte Marx laut einer Mitteilung.