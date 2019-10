Kerzen und Blumen an einer Synagoge in Trier.

Quelle: DPA

In den Ergebnissen einer vom Jüdischen Weltkongress (WJC) in Auftrag gegebenen Umfrage beschreibt der WJC, dass etwa ein "Viertel der Deutschen" antisemitische Ansichten vertrete. "Antisemitismus hat in Deutschland einen beunruhigenden Höhepunkt erreicht", schätzt WJC-Präsident Ronald Lauder die Ergebnisse ein.



Für die repräsentative Erhebung wurden vor zweieinhalb Monaten, also vor dem Anschlag in Halle vom 9. Oktober, 1.300 Menschen befragt - davon 300 Angehörige der "deutschen Führungselite". Zur Elite zählen die Studienautoren Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro.