Der Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

In Berlin hat es einen antisemitischen Übergriff auf einen Rabbiner gegeben. Das erklärte die Jüdische Gemeinde. Dabei wurde Yehuda Teichtal, Rabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, von zwei Männern auf Arabisch beschimpft und bespuckt. Die Polizei ermittelt.



Die Aggressionen gegen Juden hätten leider ein Eigenleben entwickelt, so Teichtal. Er sei aber überzeugt, dass die meisten Menschen in Berlin "diese Aggression gegen Juden als traurigen Bestandteil des jüdischen Alltags nicht hinnehmen" wollten.