Der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Israels Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, hat den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen gegen Antisemitismus-Vorwürfe in Schutz genommen. "Wir mögen manchmal Differenzen in politischen Fragen haben. Aber das heißt nicht, dass jemand antisemitisch ist", sagte Issacharoff.



Das Simon-Wiesenthal-Zentrum nennt Heusgen auf einer Liste der schlimmsten antisemitischen Entgleisungen des Jahres. Laut "Jerusalem Post" begründet das Zentrum dies auch mit dem Stimmverhalten Deutschlands bei den UN.