Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung.

Nach der Attacke auf Juden im amerikanischen Monsey hat sich der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bestürzt gezeigt. Die Attacke zeige, dass die antisemitische Bedrohung mit ihrer tödlichen Dimension auch in Nordamerika von niemandem mehr bestritten werden könne.



Klein sieht besonders die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der Pflicht. Man solle auf diese internationale Herausforderung mit international vereinbarten Instrumenten reagieren.