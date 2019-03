Viele Lehrer sind unsicher im Umgang mit Judenhass.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Umgang mit Antisemitismus und Rassismus sollte verpflichtender Teil der Lehrerausbildung sein, fordert Felix Klein, Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung.



"Tatsächlich trauen sich manche Lehrer an jüdische Themen nicht so richtig ran", sagte Klein der "BZ am Sonntag". Viele wüssten nicht, wie sie mit antisemitischen Sprüchen umgehen sollten. "Manche erkennen sie nicht einmal, wenn sie als angebliche Israelkritik daherkommen."