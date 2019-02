Das Wort "Juden" - in gelber Farbe und auf Deutsch - auf das Pariser Schaufenster der Imbisskette Bagelstein geschmiert. Hakenkreuze auf den Portraits der Holocaust-Überlebenden Simone Veil. Geschändete jüdische Friedhöfe. Bilder wie diese, von denen man dachte sie gehören in eine dunkle Vergangenheit, haben in den letzten Tagen in Frankreich die Runde gemacht.