Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wirft CSU Populismus vor. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat der CSU eine autoritäre Politik vorgeworfen. Im Asylstreit habe sie die Regierung "an den Rand des Abgrunds gedrängt", sagte Hofreiter im Bundestag. "Wer die EU als Problem sieht, hat sich ins Nationalistische verabschiedet."



Die CSU sei in einem "populistischen Rausch". Sie hofiere Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban und wolle anderen ihren Glauben aufzwingen. "Das hat mit Freiheit nichts zu tun, das steht für autoritäres Gehabe", so Hofreiter.