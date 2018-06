Spätestens Ende 2021 muss das AKW Brokdorf endgültig vom Netz. Quelle: Marcus Brandt/dpa

Das Atomkraftwerk Brokdorf in Schleswig-Holstein muss spätestens Ende 2021 vom Netz. Im Anschluss will der Betreiber PreussenElektra den Meiler zurückbauen. Am Freitag stellte das Energieversorgungsunternehmen den notwendigen Antrag an die Atomaufsicht in Schleswig-Holstein.



"Das ist der nächste große Schritt auf dem Weg zum tatsächlichen Ende der Atomenergie in Schleswig-Holstein", sagte Landesenergieminister Robert Habeck (Grüne). Das Kernkraftwerk ist seit 1986 am Netz.