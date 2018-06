Die gewalttätigen Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze halten an. Quelle: Mohammed Talatene/dpa

Palästinensische Vertreter haben wegen der Gewalt an der Gaza-Grenze eine Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung beantragt. Sie soll am Mittwoch stattfinden. Das geht aus einem vom Präsidenten der Vollversammlung der Vereinten Nationen, Miroslav Lajcak, veröffentlichten Schreiben hervor. Arabische und muslimische Länder hatten zu dem Treffen gedrängt.



Alleine am Freitag sollen bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze vier Menschen erschossen worden sein.