Weinberge am Bullenheimer Berg leuchten in herbstlichen Farben.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine Initiative für eine Aufnahme der Weinkultur ins Weltkulturerbe der Unesco hat einen ersten wichtigen Schritt getan: Die Deutsche Weinakademie (DWA) in Bodenheim bei Mainz hat den Antrag dafür beim zuständigen Sekretariat für das Welterbe in Rheinland-Pfalz eingereicht, wie das Weinbauministerium in Mainz mitteilte.



Die Deutsche Weinakademie habe den Antrag "stellvertretend für alle Menschen" eingereicht, "die die Weinkultur in Deutschland erhalten und pflegen".