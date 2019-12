Baustelle der Empfangsstation der Pipeline Nord Stream 2.

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Um den zeitlich verzögerten Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in den kommenden Monaten fertigstellen zu können, will die Projektgesellschaft auch im Winter und Frühjahr weiterbauen dürfen. Einen entsprechenden Antrag habe Nord Stream 2 nach eigenen Angaben beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie eingereicht.



Naturschützer sind dagegen, weil die Trasse durch das wichtigste Überwinterungsgebiet für Meeresvögel in der Ostsee laufe. An diesem Montag soll der Antrag erörtert werden.