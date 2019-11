Mädchen mit Kopftuch. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der CDU-Spitze zufolge sollten muslimische Mädchen in Grundschulen und Kitas kein Kopftuch tragen. Das mache aus den "kleinen Kindern schon erkennbar Außenseiter, etwa auf dem Spielplatz oder auf dem Schulhof. Dies wollen wir in jedem Fall verhindern", heißt es in einer Beschlussempfehlung der Antragskommission für den CDU-Parteitag.



Die CDU setze dabei auf die Überzeugung der Eltern, doch auch ein Verbot sei möglich. Die Formulierung schwächt aber einen Antrag der Senioren-Union ab, der ein gesetzliches Verbot forderte.