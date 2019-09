BMW-Chef Zipse auf der Automesse IAA in Frankfurt.

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der neue BMW-Chef Oliver Zipse bleibt bei der abwartenden Haltung bei den Antriebsarten des Konzerns. "Wir werden in der Lage sein, unseren Kunden alle relevanten Antriebsarten anzubieten: konventionelle Motoren, die Maßstäbe bei Effizienz setzen, batterieelektrische Antriebe sowie Plug-in-Hybride und in Zukunft auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle", sagte Zipse auf der Automesse IAA in Frankfurt.



Zipse will damit die Strategie seines Vorgängers Harald Krüger wie erwartet weiterführen.