Macron (2.v.r) empfängt Kurz am Élysée-Palast. Quelle: Roland Schlager/APA/dpa

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat in Paris Sympathien für die französische Initiative zur Reform der EU bekundet. "Das Positive ist, dass wir in sehr vielen Fragen eine Gemeinsamkeit haben, eine fast gleiche Linie haben", sagte Kurz.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach offen an, dass die Koalition von Kurz' konservativer ÖVP mit der rechten FPÖ Sorgen ausgelöst habe. Er verwies aber darauf, dass eine Agenda benannt habe, "die absolut den europäischen Werten entspricht".