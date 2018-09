Außenminister Heiko Maas (SPD). Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) wird bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei am Mittwoch und Donnerstag auch von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan empfangen. Das gab das türkische Außenministerium bekannt. Außerdem soll Maas seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu sowie den Parlamentspräsidenten Binali Yildirim treffen.



Der Besuch fällt in eine Phase der Wiederannäherung der Türkei an Europa und vor allem Deutschland. Die Türkei steckt in einer massiven Währungskrise.