Queen Elizabeth II. empfängt Bundespräsident Steinmeier Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bei seinem Antrittsbesuch in Großbritannien mit Königin Elizabeth II. getroffen. Die Queen hatte Steinmeier und dessen Frau Elke Büdenbender zum Lunch in den Buckingham-Palast eingeladen. Auch Prinz William war bei der Begrüßung dabei.



Steinmeier ist seit seinem Amtsantritt vor acht Monaten in zahlreichen Ländern unterwegs, der Termin mit der Queen dürfte aber auch für ihn etwas Besonderes gewesen sein. Fragen der Presse waren nicht erlaubt.