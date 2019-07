Christian Lindner (FDP).

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner unterstützt den Aufruf von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, beim Klimaschutz einen parteiübergreifenden Konsens zu suchen.



"Deutschland braucht einen nationalen Klimakonsens. Nur so kann wirksamer Klimaschutz sichergestellt werden, der gleichzeitig eine Spaltung der Gesellschaft wie in Frankreich verhindert", erklärte er in einer Mitteilung seiner Partei. "Die Freien Demokraten sind bereit, an einem Klimakonsens mitzuarbeiten."