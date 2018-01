Liu He spricht in Davos. Quelle: Ciaran McCrickard/World Economic Forum/dpa

Trotz der Ankündigung neuer US-Strafzölle hat die chinesische Führung angekündigt, weiter für offene Märkte und Globalisierung einzutreten. "Wir werden uns auf ganzer Breite der Welt weiter öffnen", sagte Liu He, wichtigster Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.



China werde Barrieren abbauen und Reformen der Wirtschaft vorantreiben. "In einer fragmentierten Welt ist es von höchster Bedeutung, eine gemeinsame Zukunft zu schaffen", sagte Liu.