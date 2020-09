Harvey Weinstein auf dem Weg in den Gerichtssaal

Quelle: Seth Wenig/AP/dpa/Bild vom 07.01.2020

Im Prozess wegen sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein hat die Verteidigung einen neuen Richter gefordert. Richter James Burke solle sich zurückziehen, weil er "voreingenommene und aufrührerische Kommentare" gegenüber ihrem Klienten gemacht habe, hieß es in einem Brief der Verteidiger.



Burke hatte Weinstein bei Gericht am Dienstag kritisiert, weil dieser wiederholt auf seinem Handy getippt hatte. Weinsteins Anwälte wollen darin "Feindseligkeit" gegenüber ihrem Klienten erkannt haben.