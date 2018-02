Nuray Özdogan verteidigt seit 2000 Menschen vor Gericht. Quelle: DAV/Andreas Burkhardt

Politische Strafprozesse in der Türkei erinnern an eine Filmkulisse - und nicht an ein rechtsstaatliches Verfahren. Anwälte dürfen die Akten ihrer Mandanten nicht einsehen, fährt Özdogan fort. "Und wer der Regierung lästig wird, wird bedroht." Tagtäglich werden Kollegen von ihr inhaftiert, weil sie mit ihren Mandanten telefoniert oder Dokumente von ihnen bekommen haben. "Manche haben Angst, ein Mandat anzunehmen", sagt sie. Denn wer Terroristen hilft, muss selbst ein Terrorist sein - so die Logik, die in der Türkei den Rechtsstaat beendet.