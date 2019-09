Juristen protestieren gegen französische Rentenreform.

Quelle: Julia Naue/dpa

Ein Bündnis aus Anwälten, medizinischen Fachkräften und Mitarbeitern der Luftfahrtindustrie hat in Paris gegen Rentenreformpläne der Regierung demonstriert. Sie wehren sich gegen eine Vereinheitlichung des Rentensystems.



"Zum ersten Mal in der Sozialgeschichte dieses Landes werden Anwälte, Angehörige des Gesundheitswesens und Mitarbeiter des Luftverkehrs zusammenmarschieren", heißt es in einem Brief vom Kollektiv "SOS Retraite", der im "Le Journal du Dimanche" veröffentlicht wurde.